АМК розібрався з вартістю авіапалива в Борисполі: штраф - 230 млн.

Антимонопольний комітет України оштрафував загалом на 230 млн. грн. три компанії, які займаються реалізацією пального в аеропорту “Бориспіль”, за необгрунтоване завищення його вартості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив після засідання АМК виконуючий обов`язки голови комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Зокрема, СП «Кребо» оштрафовано на 100 млн. грн., АТ «Укртатнафта» - на 110 млн. грн. і ТОВ "ЛУК-АВІА Ойл» - на 20 млн. грн.

Як зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО, в результаті розслідування комітет виявив, що впродовж серпня-грудня 2008 року, коли ціни на авіа пальне у світі знизилися на 45-50%, у «Борисполі» вони знизилися не більш як на 26%.

Водночас АМК встановив, що ці три компанії посідали монопольне становище на ринку реалізації пального в аеропорту, що давало їм змогу застосовувати відповідну цінову поведінку.

«Матеріалами справи підтверджується, що відсутність конкуренції між цими трьома компаніями давала їм змогу необгрунтовано встановлювати власні ціни. Враховуючи, що річні обсяги реалізації пального в «Борисполі» становлять близько 200 тис. тонн, ці компанії отримали багатомільйонний надприбуток», - зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Під час засідання АМК присутні на ньому представники компаній висловили свої зауваження до висновків комітету. Зокрема, «ЛУК-АВІА Ойл» і «Укртатнафта» не визнали порушень, а СП «Кребо» - визнало.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2008 року АМК порушив справу за фактом встановлення завищених цін на авіапальне.

Наприкінці лютого ц.р. Антимонопольний комітет України порушив справи щодо ЗАТ СП «Кребо», ЗАТ «Укртатнафта» і ТОВ «ЛУК-АВІА Ойл», у діях яких було зафіксовано ознаки зловживання монопольним становищем щодо застосування завищених цін на авіаційне пальне.

За отриманими АМК під час розслідування даними, ці оператори утримували в аеропорту «Бориспіль» ціни на авіапальне на високому рівні, тимчасом як світові ціни стабільно знижувалися.

Оскільки такі дії свідчать про порушення конкурентного законодавства, АМК почав розгляд справ щодо зазначених операторів, визначивши їх як відповідачів.

Нагадаємо, 2007 року АМК оштрафував ЗАТ «Укртатнафта», ЗАТ СП «Кребо» і ТОВ «ЛУК-АВІА Ойл», відповідно, на 500 тис. грн., 100 тис. грн. і на 50 тис. грн. за зловживання монопольним становищем під час встановлення цін на авіа пальне. Під час розслідування справи ЗАТ СП «Кребо» було оштрафовано ще на 50 тис. грн. за надання недостовірної інформації на запит АМК. Під час визначення розміру штрафів комітет врахував, що оператори припустилися порушення вперше, визнали та припинили неправомірні дії. Штрафи було сплачено до Державного бюджету.