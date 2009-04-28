Облрада відхилила звіт полтавського губернатора

Сьогодні депутати Полтавської обласної ради не затвердили звіту голови обласної державної адміністрації Валерія АСАДЧЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії облради майже дві години депутати заслуховували і обговорювали звіт голови ОДА В.АСАДЧЕВА щодо виконання програми соціально-економічного розвитку області в 2008 році. На думку В.АСАДЧЕВА, минулий рік для області був вдалим. Він навів статистику розвитку області в різних сферах, наголосивши, що на тлі країни, Полтавська область має значно кращі показники. Проте після тривалої дискусії і обговорення проблем регіону, звіт В.АСАДЧЕВА не затвердили. Зокрема, депутати Анатолій ШКАРБАН і Віктор АКІМОВ заявили губернаторові про невирішення багатьох екологічних проблем: лісові пожежі, відсутність очисних споруд і забезпечення якісною питною водою жителів Кременчуцького району, Комсомольська, розмиття берегів Кременчуцького водосховища тощо. Депутат Іван КОВАЛЬ висловив невдоволення станом справ у цукровій галузі області.

«Те, що депутати облради вже вкотре не беруть до уваги звіт голови ОДА, не тягне за собою жодних санкцій», - відзначив представник Полтавської ОДА.