Світові ціни на нафту знизилися
00:55, 29 квітня 2009Суспільство
1065 0
Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 28 квітня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 49,99 (-0,33) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,92 (-0,22) дол./бар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter