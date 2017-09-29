Вибухи в Калинівці і Балаклії є частиною військових дій Росії – Луценко

Військова прокуратура, що розслідує причини вибухів на складах під містом Калинівка у Вінницькій області, схиляється до версії, що причиною трагедії стала диверсія РФ. Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Інтер", передає «Гордон».

"У нас було об'єктивне розслідування ситуації в Сватовому. Був звільнений заступник начальника Генштабу, який відповідав за це. Ще близько 80 керівників різних відомств, різних напрямків Міноборони і Генштабу були звільнені. Однак це не дало результатів", – зазначив генпрокурор.

Луценко підкреслив, що кадрові висновки не дали необхідного ефекту, оскільки вибухи викликані діями РФ.

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"Ми схильні вважати, що всі останні вибухи є частиною військових дій РФ. Ми бачимо певні ознаки диверсії. Щодо вибухів у Балаклії ми встановили переліт через російсько-український кордон безпілотного літального апарату, який скинув термобаричну заряди, які стали причиною вибуху під Балаклією. Таким чином, це диверсія Російської Федерації, яка нищить нашу військову інфраструктуру", – заявив генпрокурор.

"У Калинівці ми не маємо доказів, що був безпілотний апарат, але ми маємо всі наявні факти про ймовірно закладений детонатор", - додав він.