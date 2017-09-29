Гройсман розповів, коли повністю розмінують території біля Калинівки

14:32, 29 вересня 2017
Суспільство
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Також він запевнив, що уряд виділить необхідні кошти для ліквідації наслідків надзвичайної події в Калинівці.

фото УНІАН

На розмінування територій біля військових складів недалеко від Калинівки Вінницької області знадобиться близько 2 місяців. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман після засідання штабу з ліквідації наслідків пожежі у Калинівці, передає "Українська правда".

Читайте такожГасіння пожежі на складі боєприпасів у Калинівці показали з висоти (відео)"Роботи розпочато і вони будуть продовжуватись до відновлення. Для того, щоб 10 тис. гектарів сьогодні нам обстежити, нам потрібно буде приблизно 2 місяців. Найближчі території вже обстежені і розміновані. Робота буде продовжуватись до кінця листопада", – повідомив Гройсман.

Прем'єр також запевнив, що уряд виділить необхідні кошти для ліквідації наслідків надзвичайної події на Вінничині.

"Якщо потрібно буде 100 мільйонів - буде 100 мільйонів, знадобиться 200 – буде 200 мільйонів", – сказав Гройсман, однак наголосив, що вимагатиме від місцевої влади максимально раціонального розподілу коштів.

"Перевіримо всі видатки. Якщо хтось дозволить собі хоча б одну гривню вкрасти… Я вважаю, це буде мародерство", – зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали дві жінки.

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Теги: #гройсман калинівці#розмінування територіїї калинівки#гроші відновлення калинівки