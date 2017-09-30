Сенцова етапують у колонію на півночі Росії - російська правозахисниця

Незаконно засуджений у Росії український режисер, кримчанин Олег Сенцов написав листа московській правозахисниці Зої Свєтовій, в якому повідомив, що його етапують у колонію Ямало-Ненецького автономного округу (північ Росії).

Як передає Крим.Реалії, повний текст листа Свєтова опублікувала на сайті «Відкритої Росії».

"У мене все нормально. Їду. Вивезли різко з Якутії і везуть у Ямало-Ненецький автономний округ. А там тільки одне місце для відбування покарання - це легендарні Харпи», - зазначив Сенцов.

У листі він припустив, що його перевозять через активну підтримку з боку активістів і політиків.

«Клімкін (міністр закордонних справ України - УНІАН) намагався до мене додзвонитися на мій день народження в липні, і приїжджали «Пуссі Райот» з Альохіною до Якутська мене підтримати. Це дуже здорово! Але замість дзвінка мені дали чергове ШІЗО (четверте чи п'яте навіть), а потім взагалі вивезли в більш жорстке місце - Харп. Наказ про це ФСВП Росії підписала наприкінці липня. Це зовсім не означає, що не треба нічого робити... Просто знайте, що у місцевих правозастосовців своя логіка в голові, і реагують вони часто ось так», - йдеться в листі.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня стало відомо, що Сенцова етапували з колонії до Якутська в СІЗО-1 Іркутська. Пізніше повідомлялося, що Сенцова етапували з Іркутська до Челябінська. Однак у Челябінському слідчому ізоляторі спростували інформацію про етапування до їх установи Сенцова.

*** Режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як і більшості жителів Криму, а відмовитися від нього протягом місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до РФ про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня 2016 року Росія відмовила в передачі Сенцова і Кольченка Україні. Президент РФ Володимир Путін заявив, що для звільнення Сенцова «мають дозріти умови».

11 вересня 2017 року стало відомо, що Сенцова етапували з якутської колонії до слідчого ізолятора № 1 Іркутська. Його було поміщено в одиночну камеру в підвалі іркутської в'язниці.

23 вересня адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що Сенцова відправили по етапу з колонії до Якутії, його місцезнаходження невідоме.