Матіос: Кожен українець повинен мати зброю

Заступник Генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що кожен українець повинен мати зброю для захисту свого життя. Про це він заявив у телевізійному ефірі, повідомляє 112.ua.

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"Час зараз дуже динамічний. Я сповідую принцип, що кожен українець повинен мати зброю і мати змогу у випадку непевних часів зберегти або захистити своє життя", - зазначив він.

Матіос підтвердив, що носить із собою табельну зброю, оскільки це йому дозволяє статус військовослужбовця.

"Це моя табельна зброя. Я маю право на її носіння, зберігання і застосування", - сказав головний військовий прокурор. Він також наголосив, що застосовував зброю тільки в тирі чи на полігоні.