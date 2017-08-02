В Одеській області чоловік відкрив стрілянину по грабіжнику

В Отраді Одеської області житель 12-поверхового будинку стріляв по грабіжникові, який проник в його квартиру. Як повідомили в патрульній поліції, він відкрив по грабіжнику вогонь з травматичного пістолета, повідомляє Думська.

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«При спробі незаконно проникнути в квартиру, господар оселі зробив постріл з травматичного пістолета. Зловмисник втік. На місці працює слідчо-оперативна група. Вона з'ясовує всі обставини події», — повідомили в поліції.

Раніше в Харкові грабіжник напав на перехожу і спробував її задушити.