Пожежа в таборі "Вікторія": Луценко розповів про вручення підозр одеським чиновникам

Наступного тижня співробітники прокуратури вручать підозри посадовцям Одеського виконкому через пожежу у дитячому таборі «Вікторія», внаслідок якої загинули три дитини. Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Наступного тижня ми маємо підставу оголошувати підозру керівним особам Одеського виконкому, які відповідають за дані питання. Наступного тижня підозри цим особам будуть вручені і відповідні запобіжні заходи будуть обрані», - сказав він.

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Щодо затриманих у перші дні після пожежі директора та виховательки табору Луценко сказав, що їхня відповідальність очевидна.

«Ми вважаємо очевидною відповідальність директора та виховательки, яка відповідала за протипожежну безпеку, саме тому вони були затримані буквально в першу добу», - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, в ніч проти 16 вересня в Одесі загорівся муніципальний дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія". На момент загоряння в таборі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. Троє дітей загинули під час пожежі, ще двоє отримали травми.

Було арештовано двох осіб, які підозрюються у скоєні злочинів - директора та виховательку табору. Пізніше Апеляційний суд Одеси відпустив виховательку на поруки депутатів.