У Нацполіції пояснили причину закриття інформації про справу Шеремета у відкритому реєстрі

Керівник Національної поліції Сергій Князєв пояснив причину закриття у відкритому реєстрі інформації про справу вбивство журналіста Павла Шеремета, яке сталося влітку 2016 року.

Читайте такожМВС про справу Шеремета: ми не можемо похвалитися наявністю підозрюваних"Слідча група щодо розслідування справи вбивства Шеремета відпрацьовує низку робочих версій, без рішень суду нам неможливо проводити подальші слідчі дії", - сказав Князєв на брифінгу.

"Враховуючи ту ситуацію, що це правопорушення – одне із тих, яке має велике суспільне навантаження, ми звернулись до суду щодо закриття інформації у відкритому реєстрі. Суд нам погодив це, і ми працюємо далі", - заявив Князєв.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що слідство не може проходити під наглядом відеокамер журналістів.

"Слідство – це процес, який передбачає певну закритість для забезпечення результату та ефективності", - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.