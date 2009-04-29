Литвин про вакуум, курортний сезон та іноземні війська

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент налаштований «50 на 50» щодо ухвалення закону про допуск до України іноземних військ для участі в спільних навчаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер парламенту заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі, відповідаючи на запитання журналістів про перспективи ухвалення цього закону.

В.ЛИТВИН повідомив, що днями одержав від Президента України проект закону, яким Верховній Раді пропонується вирішити допуск іноземних військ на територію України для проведення в 2009 році спільних навчань.

«Можу одразу сказати, що розгляд цього питання й обговорення його буде достатньо активним у парламенті, оскільки йдеться не тільки про допуск військ країн, які є членами НАТО, а й допуску військ Білорусі, Російської Федерації для участі в багатосторонніх навчаннях», - відзначив він.

Кажучи про особисту позицію з даного питання, В.ЛИТВИН наголосив: «Абсолютно очевидно, що ми ж не живемо у вакуумі, навчання треба проводити. Але не в розпал курортного сезону».

«Можу сьогодні сказати, що з урахуванням суми всіх складових парламент підходитиме до розгляду цього питання. Що стосується прогнозування результату голосування, я думаю, що сьогодні 50 на 50 приблизно», - сказав Голова ВР.

Довідка УНІАН. 24 квітня у ВР був зареєстрований проект закону "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2009 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях".

Відповідно до законопроекту, цього року планується провести 11 багатонаціональних військових навчань.