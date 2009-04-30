Світові ціни на нафту підвищилися

Завершилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 29 квітня на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,78 (+0,79) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,97 (+1,05) дол./бар.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter