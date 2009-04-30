Світові ціни на нафту підвищилися
00:59, 30 квітня 2009Суспільство
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Завершилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 29 квітня на провідних нафтових біржах підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,78 (+0,79) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,97 (+1,05) дол./бар.
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