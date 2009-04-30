У Севастополі зловмисники хотіли вкрасти легендарний бронепоїзд

У Севастополі запобігли спробі викрадення пам’ятника легендарному бронепоїзду «Желєзняков».

Зловмисникам завадили робітники, які проводили реставраційні роботи, готуючи пам’ятник до травневих свят. Під час огляду вони помітили, що важелі на колесах бронепоїзда підрізали й підготували до зняття. Ймовірно, конструкції паровоза хотіли здати на брухт.

Для севастопольців «Желєзняков» завжди залишався символом мужності. У роки Другої світової війни він добряче дошкуляв німцям, за що отримав прізвисько «зелена смерть». У травні 44-го, залишаючи місто, фашисти підірвали потяг, але городяни на пам’ять про безстрашний екіпаж встановили пам’ятник, двійник героїчного попередника.

ICTV