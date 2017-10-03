На Житомирщині з початку року родини учасників АТО отримали більше 325 тисяч матеріальної допомоги – ОДА

На Житомирщині з початку цього року родини учасників антитерористичної операції отримали більше 325 тис. грн матеріальної допомоги. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«З обласного бюджету з початку року члени сімей військовослужбовців – учасників АТО отримали матеріальну допомогу на загальну суму 325,5 тис. грн», - повідомив сьогодні на колегії заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Василь Павлюк.

Участь у колегії цього департаменту також узяв заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута.

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«Основними питаннями, які порушують учасники антитерористичної операції та їх родини, залишаються – надання матеріальної, психологічної та медичної реабілітації, забезпечення земельними ділянками та працевлаштування. З обласного бюджету вже використано 1,9 млн грн на проведення лікування та медичної реабілітації учасників АТО та родин загиблих військовослужбовців, 0,5 млн грн – на надання матеріальної допомоги для проведення лікування і проходження реабілітації за межами області і за кордоном важкопораненим учасникам АТО», – зазначив, зокрема, Павлюк.

У свою чергу, Лагута наголосив на необхідності підтримувати в актуальному стані інформацію в «соціальних паспортах» родин учасників антитерористичної операції та ширше залучати бійців до професійної адаптації та санаторно-курортного лікування.

За даними облдержадміністрації, на сьогодні в області обліковується 290 загиблих (померлих) військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, 895 осіб, яких було поранено з початку проведення АТО, майже 7 тис. демобілізованих військовослужбовців та 7 військовослужбовців, які зникли безвісти.

Також 122 учасника АТО вже пройшли професійне навчання, у тому числі: 24 учасники АТО - на курсах з вивчення іноземних мов, 98 учасників АТО - на курсах водіїв автотранспортних засобів.