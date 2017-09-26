На Житомирщині з початку року Центр допомоги учасникам АТО розглянув більше тисячі звернень

З початку року Центр допомоги учасникам антитерористичної операції при Житомирській облдержадміністрації розглянув 1 тис. 60 звернень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Центру допомоги учасникам АТО.

Так, з початку року до центру надійшло 1 тис. 60 звернень, з яких 995 повністю вирішено.

Загалом же, за весь період діяльності центру - 2,5 роки - сюди звернулися за допомогою більше 6 тис. учасників антитерористичної операції, їхніх рідних та членів сімей загиблих військовослужбовців.

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«Найчастіше до центру звертаються з питань отримання матеріальної допомоги, отримання земельних ділянок, постановки на квартирний облік, проходження освітніх курсів та щодо порядку отримання пільг», – йдеться у повідомленні.

Представники центру консультують бійців, забезпечують дозвілля їхніх дітей, поширюють інформацію про новини законодавства, співпрацюють з об’єднаннями учасників АТО та долучаються до проведення святкових заходів.