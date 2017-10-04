Четверо молодиків намагалися запустити дрон над військовою частиною у Херсоні (фото)

Співробітники Служби безпеки України затримали групу молодиків, які запустити квадрокоптер неподалік від території військові частини у Херсоні. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Це сталося 3 жовтня близько 21:00, незважаючи на численні попередження у ЗМІ щодо впровадження у військових частинах ЗСУ посилених охоронних заходів.

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"Чотири мешканці Херсона здійснили запуск квадрокоптера та направили його на територію частини, яка виконує важливі завдання із захисту наших південних рубежів", - розповіли у СБУ.

Та спроби молодиків одразу ж були припинені, безпілотник вилучений на території військового об’єкту. Тривають невідкладні слідчі дії.

Затримані надають пояснення правоохоронцям щодо дійсних мотивів та мети використання ними квадрокптера поряд з військовою частиною.

Раніше у Порошенка заявили, що диверсія на складі біля Калинівки могла бути влаштована за допомогою безпілотника.