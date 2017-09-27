У Порошенка заявили, що диверсія на складі біля Калинівки могла бути влаштована за допомогою безпілотника

Диверсія на складі боєприпасів біля Калинівки Вінницької області могла бути влаштована з використанням безпілотного літального апарату.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник президента України Юрій Бірюков.

«Боєць з одного з постів встиг доповісти про дивний звук. За кілька секунд почалися розриви на відкритому майданчику. Периметр охоронявся надійно, так що, так - схоже на безпілотник. І так, СБУ намагалася перехопити. Неофіційно кажуть, що когось навіть затримали напередодні. Але хтось прорвався», - відзначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня близько 22:00 на відкритому майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин поблизу м. Калинівка Вінницької області сталися неконтрольовані вибухи снарядів калібру 122 мм і 125 мм. Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, рятувальники евакуювали понад 30 тисяч людей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє людей травмовані.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).