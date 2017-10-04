Розсипає компліменти і заносить сумки бабусям: в Україні знайшли найбільш ввічливого водія маршрутки (відео)

Водія маршрутки з Шепетівки прозвали найбільш ввічливим водієм України. 52-річний чоловік вітається з кожним пасажиром, розсипається у компліментах жінкам і допомагає заносити сумки бабусям, йдеться в сюжеті ТСН.

Олесандр Лахай на маршруті працює вже п'ять років, а до цього він був особистим водієм місцевого чиновника. На роботу чоловік приходить у випрасуваній сорочці і завжди виголеним.

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"З першого дня я всім кажу "Добрий день", "Доброго здоров'я" і бажаю "Вдалого дня", - говорить Олександр. Пасажирок водій називає "принцесами" і "леді".

Пасажири зізнаються, що іноді вони пропускають інший транспорт, щоб проїхатися з улюбленим водієм.

Як повідомляв УНІАН, у Токіо водій, ховаючись від поліції, проїхав через натовп людей. Люди на перехресті при наближенні автомобіля кинулися врозтіч, ніхто не постраждав.