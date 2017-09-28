У Токіо водій, тікаючи від поліції, проїхав через натовп людей (відео)

У столиці Японії Токіо водій автомобіля ледве не збив десятки людей, ховаючись від поліції. Відео з місця пороисшествия опублікувала газета Japan Today.

На ролику видно, як автомобіль проноситься через один пішохідний перехід, потім повертається і, прискорюючись, проїжджає відразу через два на червоне світло. В цей час його переслідують поліцейські.

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Люди на перехресті при наближенні автомобіля кинулися врозтіч, ніхто не постраждав. Один чоловік спробував вдарити машину ногою і впав.

За інформацією газети, правоохоронці зупинили машину для перевірки. Після того як поліцейські стали задавати питання, водій спробував втекти.

Як повідомляв УНІАН, у Швеції бабуся переплутала педалі в авто і в'їхала в натовп людей.