Новий флешмоб: користувачі мережі викладають фото у стані депресії, щоб допомогти іншим

18:52, 04 жовтня 2017
Суспільство
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Флешмоб започаткувала Талінда Беннінгтон, дружина вокаліста групи Linkin Park Честера Беннінгтона, який покінчив життя самогубством 20 липня 2017 року.

люди.до.Великобританія

Користувачі соціальних мереж публікують фотографії з хештегом #FaceOfDepression, на яких вони виглядають щасливими, але насправді переживають сильний душевний розлад. Все для того, щоб показати, що "у депресії немає обличчя".

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Флешмоб започаткувала Талінда Беннінгтон, дружина вокаліста групи Linkin Park Честера Беннінгтона, який покінчив життя самогубством 20 липня 2017 року.

На відео Честер веселиться з друзями та родиною за 36 годин до суїциду.

 

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Теги: ##FaceOfDepression#флешмоб депресія