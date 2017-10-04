Новий флешмоб: користувачі мережі викладають фото у стані депресії, щоб допомогти іншим

Користувачі соціальних мереж публікують фотографії з хештегом #FaceOfDepression, на яких вони виглядають щасливими, але насправді переживають сильний душевний розлад. Все для того, щоб показати, що "у депресії немає обличчя".

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Флешмоб започаткувала Талінда Беннінгтон, дружина вокаліста групи Linkin Park Честера Беннінгтона, який покінчив життя самогубством 20 липня 2017 року.

На відео Честер веселиться з друзями та родиною за 36 годин до суїциду.

Días antes de acabar en el hospital por intento de suicidio. No, la depresión no tiene cara. #faceofdepressionpic.twitter.com/cTIvVx3MI5 — erikutriku (@erikutriku) September 30, 2017