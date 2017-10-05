У Житомирі розпочалася дводенна всеукраїнська медична конференція

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, відкриття конференції відбулося на базі Житомирського інституту медсестринства за участю начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Миколи Суслика.

«Протягом останніх трьох років галузь охорони здоров’я на Житомирщині займає перші місця у рейтингу з організації та надання медичної допомоги. В області працюють потужні заклади і в тому числі - й наукові. Не поспішаючи, але попереду, йде Житомирщина у реформуванні галузі охорони здоров’я. Сподіваюся, що робота конференції буде плідною», – сказав Суслик.

Робота наукової конференції проходитиме у форматі пленарних засідань, наукових дискусій та стендових доповідей.

У конференції беруть участь 137 учасників з 23 областей України, з них 1 академік, 23 професори, доктори медичних наук, 19 доцентів, 32 кандидата медичних наук, 7 заслужених лікарів України, 3 заслужених діячів науки і техніки України та 95 лікарів вищої категорії.