На Кіровоградщині демобілізований АТОшник повісився після візиту в райвідділ поліції (відео)

Чоловіка звинуватили у побитті власної дружини. Як стверджують рідні, його забрали поліцейські і більше доби катували, вибиваючи зізнання.

Колишній АТОшник не став доводити свою невинність і через кілька днів вкоротив собі віку.

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Власне розслідування провели товариші загиблого товариша по службі і прийшли під райвідділ поліції з його результатами.

В обласній поліції факт самогубства чоловіка підтвердили. Інформацію про тортури учасника АТО поліцейськими поки не коментують, посилаючись на службове розслідування.

«Факт щодо самогубства підтверджуємо. Чоловік обґрунтовано підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй цивільній дружині. У зв'язку з поданою заявою мамою померлого про нібито неправомірних дій з боку співробітників поліції розпочато службове розслідування», - повідомила в коментарі сайту DOZOR речник обласної поліції Віталіна Бевзенко.