Приватний дитсадок у Львові, де сталася пожежа, працював без ліцензії (відео)
13:40, 06 жовтня 2017Суспільство
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Після інциденту чиновники мають намір провести вибірковий моніторинг інших дошкільних навчальних закладів на наявність відповідних документів.
На щастя, ніхто не загинув / Фото lviv.dsns.gov.ua
Два дні тому у дитсадку зайнялася електрощитова. Сорок дітей поспіхом евакуювали з приміщення. Після пожежі двох малюків доставили до лікарні.
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Як повідомляє ТСН, приватний садок працював без ліцензії. Після інциденту чиновники мають намір провести вибірковий моніторинг інших дошкільних навчальних закладів на наявність відповідних документів.
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