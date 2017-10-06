Приватний дитсадок у Львові, де сталася пожежа, працював без ліцензії (відео)

Два дні тому у дитсадку зайнялася електрощитова. Сорок дітей поспіхом евакуювали з приміщення. Після пожежі двох малюків доставили до лікарні.

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Як повідомляє ТСН, приватний садок працював без ліцензії. Після інциденту чиновники мають намір провести вибірковий моніторинг інших дошкільних навчальних закладів на наявність відповідних документів.