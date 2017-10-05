Після пожежі у приватному садку у Львові госпіталізували однорічну дівчинку

Річну дівчинку з приватного дошкільного закладу, що функціонує на вул. Вербовій у Львові, госпіталізували з отруєнням продуктами горіння. За порушення вимог пожежної безпеки поліція відкрила кримінальне провадження, передає Zaxid.net.

Двох дітей - хлопчика віком 2 роки 9 місяців та однорічну дівчинку доставили в лікарню 4 жовтня. В обидвох були симптоми отруєння продуктами горіння.

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«Після обстеження та здачі аналізів діагноз хлопчика не підтвердився і лікарі відпустили його додому, дівчинку госпіталізували», - розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.

Медики повідомили про цей випадок у поліцію, яка відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 3 жовтня о 13:20 у приміщенні дитсадка на вулиці Вербовій виникла пожежа. Попередньо встановлено, що займання сталось у електрощитовій на першому поверсі будівлі. До приїзду рятувальників працівники садочку евакуювали з будинку 40 дітей.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 15 вересня в Одесі сталася пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія». Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. У результаті пожежі загинули троє дівчаток.