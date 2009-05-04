У Європі за добу виявили 30 нових випадків захворювання на свинячий грип

У Європі за добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на грип А/H1N1

Київ. 4 травня. УНІАН. У Європі за добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на грип А/H1N1, 24 із яких - в Іспанії.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив сьогодні Європейський центр з контролю хвороб у Стокгольмі (ECDC), який щодня публікує дані щодо захворювання на новий вірус грипу.

В цілому, говориться в доповіді, у понеділок лікарі підтвердили 79 випадків захворювання на грип А/H1N1 у 10 європейських державах. Зокрема, в Австрії - 1 випадок, Данії - 1, Франції - 2, Німеччині - 8, Ірландії - 1, Італії - 2, Іспанії - 44, Швейцарії - 1, Нідерландах - 1, Великій Британії - 18 випадків.

Про перші випадки інфікування людей в Мексиці і США невідомим раніше штамом вірусу грипу Світова організація охорони здоров`я повідомила наприкінці квітня.

Всього, за даними Європейського центру з контролю хвороб у Стокгольмі, за межами Європи підтверджено, за даними на ранок понеділка, 929 випадків захворювання на новий грип. Йдеться про дев`ять країн і, зокрема, Канада - 101 випадок, Коста-Ріка - 1, Колумбія - 1, Гонконг - 1, Ізраїль - 3, Мексика - 590, Республіка Корея - 1, Нова Зеландія - 5 і США - 226 випадків.

ВООЗ у понеділок підтвердила 985 випадків захворювання на вірус A/H1N1, з яких 26 - смертельні. За даними організації, в даний час в Мексиці підтверджено 590 випадків захворювання на грип A/H1N1, із них 25 смертельні, у США - 226 випадків, зокрема один смертельний.

У заяві ВООЗ вкотре наголошується, що вживання в їжу свинини і свинячих продуктів, приготованих у належних умовах і підданих ретельній кулінарній обробці, не несе ризику зараження грипом A/H1N1.

Також експерти організації радять людям, які відчувають нездужання, відкласти поїздки до інших країн і звернутися до лікаря.

ВООЗ радить всім регулярно мити руки з милом, а у разі появи симптомів грипу негайно звернутися до лікаря.

Організація вкотре заявила про те, що не рекомендує вводити обмеження в пересуванні або закривати кордони.