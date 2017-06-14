Небажані гості в Одесі: опубліковано "чорний список" артистів, чиї концерти зриватимуть (фото, відео)

Активіст та колишній лідер "Правого сектору" в Одесі Сергій Стерненко заявив, що радикали будуть й надалі зривати концерти зірок через їхні виступи у Росії та окупованому Криму.

Він на своїй сторінці у Facebook опублікував "чорний список" артистів, виступам яких мають намір завадити.

1. Гурт "Время и стекло", громадяни України. Заплановано на 16.06 в клубі "Ibiza". Причина - вони отримували самовари на премії RU.TV та регулярно гастролювали по РФ.

2. Dj Smash, громадянин РФ. Виступ заплановано на 17.06, клуб "Ibiza". Неодноразово виступав в окупованому Криму, порушивши правила перетину українського кордону. Наразі зазначено, що продаж квитків призупинено. Із сайту клубу афішу прибрано.

3. Гурт "Победа", соліст — Андрій Архангельський, громадянин України. Має виступати в клубі "Пляжник" в Одесі 17 червня. Неодноразово відвідував Москву. Засвітився на з'їзді "одесского землячества", проекту Кремля для реалізації гібридної агресії проти України.

4. Баста, громадянин РФ. Має виступати в клубі "Ibiza" вже 18.06, а за день до цього — в Києві. Також співав в окупованому Криму і порушив наше законодавство.

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5. Гурт "Гриби", громадяни України. Клуб "Ibiza", 27 червня. Зовсім нещодавно завершили свій тур Росією.

6. "Каспийский груз", громадяни РФ. Заплановані на 15 липня в клубі "Bono". Виступали в Криму, в Керчі, порушивши наш закон.

7. "Mozgi" — проект Потапа, котрий регулярно гастролює по РФ. Громадяни України. Виступ - клуб "Ibiza", 16 липня. 23.02.14, після розстрілів на Майдані і на початку окупації Криму виступав в Москві на концерті на честь російських військових.

8. Ах Астахова, громадянка РФ. Виступ у Зеленому театрі на 12 серпня цього року. Виступала в 2015 році в окупованому Криму.

9. Сергій Бабкін, громадянин України. Концерт планується на 17 жовтня 2017 р. в театрі Музкомедії. Виступав в окупованому Криму, гастролював по РФ. Давав інтерв'ю для пропагандистського Life.

10. Антоха МС, громадянин РФ. Клуб "Agharti", Чкалівський пляж, 01 липня. Відвідував окупований Крим в 2015 році.