Померлий під час київського марафону тернополянин був директором місцевого м'ясокомбінату

Під час «Київського міжнародного марафону 2017» 8 жовтня загинув директор «Тернопільського м'ясокомбінату» Віктор Малюта.

Про це повідомляє прес-служба компанії «Агропродсервіс», до якої структурно входить «Тернопільський м'ясокомбінат».

«Сьогодні передчасно пішов з життя директор «Тернопільського м’ясокомбінату» Віктор Малюта. Життєрадісний та завжди усміхнений, професіонал своєї справи. Любив життя та дбав про своє здоров’я. Але сьогодні, під час змагань з бігу у Києві, серце несподівано зупинилося…», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві під час марафону помер 54-річний чоловік з Тернополя.

За словами генерального менеджера компанії «Run Ukraine», яка є організатором «Київського міжнародного марафону 2017», Дмитра Черніцького, чоловікові стало зле, він упав, йому спочатку почали надавати першу допомогу оточуючі бігуни, потім упродовж першої хвилини до нього під’їхали медики-волонтери з мобільної служби «Мед-Хелп» - вони надавали йому допомогу, а потім прибули працівники Червоного Хреста», та коли під’їхала «швидка допомога», то, на жаль, чоловік вже помер.

Це сталося на 5-му кілометрі, тобто, тернополянин не здолав навіть півдистанції. Він вперше брав участь у такому марафоні. На фініші його чекали дружина, донька та зять.

У поліції Києва повідомили, що за фактом смерті марафонця відкрито кримінальне провадження з правовою кваліфікацією "раптова смерть". Причини смерті стануть відомі після експертизи.