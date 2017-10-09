На горі Карачун відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні (фото)

На горі Карачун, яка знаходиться в районі м. Слов'янськ у Донецькій області, відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні і добровольцям, які в 2014 році захищали територіальну цілісність України. Про це повідомляє "Східний проект".

Під час урочистого відкриття пам'ятника волонтерської медаллю "За звільнення Слов'янська" нагородили представників силових структур, які брали участь у визволенні міста в 2014 році. Посмертно нагороду отримали 65 військовослужбовців.

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Також медаллю "За звільнення Слов'янська" відзначили мирних жителів, які загинули за свою відданість Україні. Нагороду отримали волонтери і активісти, які допомагали Слов'янську до і після бойових дій.

Військовий капелан 81-ї окремої аеромобільної бригади отець Василь провів службу освячення пам'ятника та поминальну літургію.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині вандали зіпсували пам'ятник воїнам АТО. Вандали облили фарбою пам'ятник загиблим бійцям 93 ОМБр і 20 ОМПБ, відкриття якого було призначено на 7 жовтня.