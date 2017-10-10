Секретар Київради: відкриття Театру на Подолі не виключає можливість його знести

Введення в експлуатацію і відкриття Театру на Подолі не завадить місту виконати петицію киян про знесення будівлі театру. Про це "Українській правді. Київ" повідомив секретар Київради Володимир Прокопів.

"Те, що дана будівля задана в експлуатацію, жодним чином не заважає міській владі знести цю будівлю, чи виконати будь-що, про що йде мова у петиції", - сказав Прокопів. Він додав, що оскільки будівля належить територіальній громаді, то місто "вільне робити з нею, що завгодно".

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"Це було би критично, якби це було у приватній власності і приватний забудовник так зробив і вважав, що так має бути. Але театр перебуває у комунальній власності. Тобто місту нічого не заважає у будь-який момент робити йому реконструкцію, змінювати фасад, якщо буде прийняте рішення, що потрібно на це виділити бюджетні кошти", - підкреслив секретар Київради.

Водночас він поставив під сумнів доцільність виділення десятків мільйонів гривень з бюджету міста на перебудову театру. "От є будівля. Ми отримали її в такому вигляді. У такому вигляді вона громаді не подобається. Якщо знайдеться інший інвестор, який буде готовий заплатити тих же 174 мільйони, щоб зламати і перебудувати, то, може, це і правильно. Чи, може, ті люди, які виступають категорично проти, згодні самі скинутися і перебудувати за свої гроші. Ще є петиція. Ми мусимо її розглянути і прийняти рішення. Можливо, якщо критична кількість людей вважає, що на це потрібно виділити кошти з міського бюджету і перебудовувати, - то я не виключаю, що і такий варіант може бути", - пояснив Прокопів.

Міський голова Віталій Кличко встановив термін реалізації цієї петиції – вона має бути виконана до 1 квітня 2018 року. Петиція уже розглянута, відповідними за її виконання призначені заступники голови КМДА Ганна Старостенко та Олександр Спасибко.

Наразі, за словами Прокопіва, над реалізацією вимоги громади працює робоча група з числа міських чиновників, представників різних інститутів і громадськості. "Нам треба зробити основне, що випливало з цієї петиції, на мою думку, – з не допустити в майбутньому таких випадків, коли приватний інвестор витрачає велику суму коштів, хоче місту зробити подарунок, а в кінці місто і інвестор отримують проблему, бо зовнішній вигляд не був погоджений з громадою. Тобто має бути дискусія з таких питань", - сказав Прокопів.

Він не зміг сказати, що ж буде з Театром на Подолі у контексті петиції про його знесення. "Міський голова чітко встановив термін виконання цієї петиції. Зараз це рішення обговорюється", - підсумував Прокопів.

Як повідомлялося, 9 жовтня президент України Петро Порошенко відкрив Театр на Подолі у Києві. Президент назвав новий театр «храмом мистецтва ХХІ століття» і висловив упевненість, що «ми усі будемо ним пишатися». Порошенко згадав, як, прогулюючись Андріївським узвозом разом з дружиною Мариною у 1987 році, мріяв про «щось подібне» у Києві.

Довідка УНІАН. Будівництво Театру на Подолі розпочалось у 2004 році. Раніше на його місці розташовувався приватний театр Прахова. У радянські часи його знесли.

Перша черга будівництва нового академічного театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга – новобудову з глядацькою залою майже на 300 місць.

Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з малою сценою й розпочато роботи другої черги об’єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об’єкту була відкладена.

У квітні 2015 року вийшло розпорядження КМДА щодо завершення спорудження Київського драматичного театру на Подолі, згідно з яким довгобуд на Андріївському узвозі добудують за меценатські кошти.

28 листопада 2016 року керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко зазначив, що під час будівництва було змінено проект, який затверджувався із самого початку робіт. За його словами, «архітектура змінилася» після того, як був знайдений меценат для завершення будівництва. Тоді повідомлялось, що корпорація Roshen направила 165,854 млн грн на будівництво Театру на Подолі.

Під час презентації фасаду зведеної будівлі театру на Подолі, яка відбулася 29 листопада 2016 року, активісти пікетували об’єкт. Оновлений фасад будівлі викликав широкий резонанс у соцмережах, де обурені кияни писали, зокрема, що він більше нагадує «крематорій, а не театр», і звертали увагу, що будівля театру вища за інші споруди на історичній вулиці.

Громадська петиція з вимогою розібрати фасад Театру на Подолі набрала необхідні 10 тис. підписів для розгляду владою Києва.

Кличко заявив, що вигляд нової будівлі Театру на Подолі буде доопрацьовано з урахуванням порад фахівців та зауважень громади. Для цього було створено робочу групу, до якої увійшли як представники влади, так і експерти, фахівці, представники громади, зокрема ГО «Громада Андріївського узвозу», Національної спілки архітекторів, Українського товариства охорони пам’яток, Інституту проблем сучасного мистецтва, Києво-Могилянської академії, спілки театральних діячів, ліги екскурсоводів Києва.