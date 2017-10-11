ГПУ встановлює причетність прокурора до "кришування" гральних закладів на Закарпатті

Керівник Тячівської місцевої прокуратури на Закарпатті перевіряється на причетність до "кришуванні" нелегального грального бізнесу. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

За словами керівника ГПУ Юрія Луценка, який 10 жовтня перебував на Закарпатті з робочою поїздкою, на території Тячівського району виявлено вісім залів, де незаконно функціонують 90 гральних автоматів. Через це керівництво ГПУ взялося за місцевого прокурора.

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"Якщо місцевий прокурор не бачить нелегальної вирубки та гральних автоматів, значить він не працює… Якщо кримінальних проваджень нема, - то за що ви отримуєте заробітну плату", - зауважив Луценко, звертаючись до працівників прокуратури.

Керівник Тячівської прокуратури був супроводжений до Ужгорода для проведення слідчих дій. У нього вдома і у службовому кабінеті були проведені обшуки.

Також тривають допити працівників вищевказаних гральних закладів на предмет встановлення причетності до їхньої діяльності працівників правоохоронних органів.

ГПУ відкрила кримінальне провадження 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) .

"У ході досудового розслідування перевіряється факт причетності керівника Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області на предмет зловживання своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, систематичного одержання неправомірної вигоди за покривання протиправної діяльності у сфері грального бізнесу", - йдеться у повідомленні.