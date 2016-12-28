На Рівненщині правоохоронці закрили 18 нелегальних гральних закладів (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що правоохоронці регіону провели 16 обшуків у розважальних закладах Рівного та два у Рокитнівському районі.

Правоохоронці вилучили 71 системний блок, 75 моніторів, 20 автоматів типу «однорукий бандит» та близько восьми тисяч гривень.

«У Старому Селі, під час двох обшуків у закладах, що займалися гральним бізнесом, було вилучено 15 «одноруких бандитів». А у Рівному, в спеціально обладнаних приміщеннях, азартні ігри здійснювалися за допомогою гральних автоматів та онлайн-ігор», - йдеться у повідомленні.

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Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення усього кола осіб, причетних до організації місць підпільних гральних закладів.

Нагадаємо, 22 грудня у м. Вінниці поліцейські спільно з працівниками прокуратури закрили 14 закладів, де надавалися послуги у сфері забороненого грального бізнесу. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили гральне обладнання та незаконно зароблені кошти.