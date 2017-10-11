Луценко назвав дві причини важкої криміногенної ситуації на Закарпатті: бандитські війни та бідність

Попри позитивні результати діяльності обласної прокуратури на Закарпатті не зупинена хвиля важких злочинів. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на прес-конференції, яка відбулась в рамках його робочої поїздки до Закарпатської області.

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"Джерелами росту злочинності є низькі доходи населення. Важка криміногенна ситуація в краї спостерігається і через поділ території ватажками кримінальних угрупувань", - зазначив генпрокурор.

Водночас, за словами Луценка, в регіоні спостерігається зростання злочинів, вчинених неповнолітніми. Причиною таких злочинів генпрокурор назвав бідність населення.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ встановлює причетність керівника Тячівської місцевої прокуратури до "кришування" гральних закладів на Закарпатті. У ході досудового розслідування перевіряється факт зловживання прокурора своїм службовим становищем.