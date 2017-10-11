Молдованці за кермом Jaguar із "георгіївською" стрічкою на 3 роки заборонили в’їзд в Україну

Громадянці Молдови, яка перетинала кордон з «георгіївською» стрічкою, заборонили в’їзд до України строком на 3 роки. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, вчора прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили «георгіївську» стрічку в автомобілі Jaguar 29-річної громадянки Молдови, яка прямувала з Кишинева через пункт пропуску «Кучурган».

В ДПСУ зазначають, що про виявлення особи, у діях якої містяться ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) поінформовано працівників Національної поліції.

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«Крім того, оскільки жінка не змогла пояснити мету своєї подорожі до нашої держави, було прийнято рішення про заборону їй в’їзду строком на 3 роки», - йдеться в повідомленні.

Також у ДПСУ нагадали, що минулого тижня також фіксувався подібний випадок. «Тоді в автомобілі громадянина Молдови прикордонники теж виявили георгіївські стрічки і, окрім цього, ще й проросійську символіку. Про цей факт було повідомлено Національну поліцію, а громадянин за результатами співбесіди отримав заборону в’їзду на територію України терміном на три роки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні та в цілому закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки» (реєстраційний номер 2987).

Даним законом кодекс доповнено новою статтею 173, якою передбачено накладення штрафу у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення, за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення.

За ті ж повторні дії передбачено накладення штрафу у розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.