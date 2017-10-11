У мережі з'явився запис розмови Бабкіна з львівським активістом: РФ агресором не вважає, не все так однозначно (відео)

Популярний співак, колишній лідер групи 5nizza, Сергій Бабкін, концерт якого був зірваний у Львові, напередодні виступу, виявляється, розмовляв по телефону з представником Добровольчого Руху ОУН Антоном Петривським.

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Запис цієї розмови оприлюднила Львівська міська організація Добровольчого Руху ОУН на Facebook. Бабкіну передали ще тоді умови активістів: публічно визнати Росію агресором, визнати окупацію Криму і пообіцяти не співати в Росії. Артист спробував домовитися про особисту зустріч з активістом. Як думає Петрівський, хотів запропонувати гроші.

У розмові Бабкін заявляє, що легко б міг назвати Росію агресором. "Я не боюся сказати на камеру, але якщо я так вважаю. Якщо я так вважаю відверто, щиро, всім серцем, всією душею, тоді я легко, з легкістю, зараз швиденько запишу на телефон цю фразу. А якщо я так не вважаю? В мені щось пручається, я не можу цього сказати", - підкреслив він.

Він також зазначив, що гроші, зароблені в Росії, "везе в Україну", платить податки, займається благодійністю, але не кричить про це, "як деякі гурти".