Грицак не виключає, що 14 жовтня в Україні можуть статися розроблені в Москві провокації

Голова Служби безпеки України Василь Грицак не виключає, що 14 жовтня в Україні можуть статися провокації, розроблені в Москві.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів з приводу заяв настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла щодо можливих провокацій 14 жовтня, аж до захоплення Лаври.

«Я не здивуюся найбруднішим провокаціям, які можуть бути розроблені в Москві – після всього того, що ми задокументували протягом кількох останніх років», - зазначив Грицак.

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Говорячи про Києво-Печерську лавру, Грицак сказав, що «інформація на різних рівнях уже ходить не перший тиждень».

«Ми перевіряємо цю інформацію, ми, в принципі, розуміємо ситуацію, яка є навколо Лаври, але мені здається, що в даному випадку представники Лаври роблять якісь кроки скоріше на випередження, піддають розголосу інформацію, щоб потім уникнути можливих інсинуацій», - сказав голова СБУ.

«Скажу відверто, від себе і від СБУ ми робитимемо все, щоби забезпечити порядок і законність на вулицях столиці і в інших регіонах нашої держави», - наголосив Грицак.

Як відомо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.