СБУ затримала двох українців, які готували теракт на залізничному вокзалі Маріуполя - Грицак

Співробітники СБУ затримали двох громадян України, які планували здійснити терористичний акт у місті Маріуполь Донецької області. Про це на брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак.

Читайте такожВ Одесі засуджено диверсанта, який планував вбивство і теракти в регіоніЗа його словами, СБУ вдалося запобігти низці терористичних актів, зокрема, на залізничній станції «Маріуполь» щодо до пасажирів потягу Маріуполь-Київ. «Якби реалізували хоч один теракт, то він би приніс великі людські жертви», - наголосив Грицак.

За його словами, ціллю терористів цього разу були не військові об’єкти, а місця великого скупчення людей.

Грицак уточнив, що терористи отримували завдання від «МГБ ДНР», за погодженням з кураторами з Росії. Організатор терактів - Дмитро Забудський - бойовик «ДНР», воював під Дебальцевим у складі угруповання «Вагнера». «Саме він підбирав диверсійну групу із жителів підконтрольної Україні території», - сказав Грицак

Він додав, що двох безпосередніх виконавців співробітники СБУ затримали під час здійснення дій на реалізацію цього теракту. У них вилучили дві протипіхотні міни МОН 50 з дистанційним керуванням.

В СБУ вже отримали перші свідчення диверсантів: вони мали підірвати низку соціальних та інфраструктурних об’єктів на Донеччині. За виконання терактів замовники пообіцяли виконавцям від $3 до $5 тис.

Дії затриманих кваліфікуються за ознаками ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").