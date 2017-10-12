У Краснодарі українських лікарів не допустили до викраденого росіянами 19-річного Гриба

У Краснодарі українських лікарів не допустили до затриманого 19-річного громадянина України Павла Гриба. Про це у коментарі УНІАН сказав директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

"На превеликий жаль, доступ лікарі не отримали. Зверталися скрізь, де тільки можливо", - сказав Погорельцев.

"Зараз отримали інформацію про те, що доступ іноземних лікарів не передбачений чинним законодавством Російської Федерації. Власне кажучи, це відмова у доступі нашим лікарям до затриманого громадянина України, до Павла", - наголосив дипломат.

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"Ми наразі наших спроб не полишаємо і, очевидно, завтра теж будемо намагатися вирішити питання таким чином, щоб українські лікарі все ж потрапили до Гриба, і тому вони завтра будуть так само у Краснодарі", - сказав Погорельцев.

"Сьогодні лікарі повернуться в Ростов, завтра знову намагатимемося забезпечити їхній допуск до затриманого", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

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7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

15 вересня у МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медичної установи. 16 вересня його повернули до слідчого ізолятора.

Хлопець має важку вроджену хворобу та потребує щоденного специфічного лікування.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що Європейський суд з прав людини запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я і дізналися, чи отримує він необхідне лікування. "Сподіваюсь, що українські МЗС, МОЗ і уповноважений з прав людини зроблять все для того, щоб наші лікарі якнайшвидше потрапили до Павла Гриба. А РФ не наважиться порушити пряму вказівку ЄСПЛ і не допустити їх до Павла", - повідомила адвокат.