З листопада в нічних поїздах з'явиться сервіс повноцінного харчування - глава Укрзалізниці

Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці. Пасажирам запропонують меню з широким вибором страв.

«Ми запропонуємо нашим пасажирам повноцінний асортимент смачних та корисних страв. Це будуть салати, перші, другі страви. Питання забезпечення харчуванням у нічних поїздах назріло вже давно, однак ми не хочемо пропонувати нашим пасажирам консерви чи сухпайки. Тому знайшли технології, які дозволяють забезпечити свіжість страв упродовж усього рейсу. Наша мета – забезпечити новий формат сервісу»,– повідомив сьогодні під час наради щодо підготовки до зими, що відбулася на технічній пасажирській станції «Дарниця», в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

За словами керівника Укрзалізниці, вартість страв буде такою, як у закладах громадського харчування середньої цінової категорії.

«І компот! У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню – перші страви, сендвічі, снеки, десерти», - написав сьогодні на свій сторінці у Twitter керівник Укрзалізниці Євген Кравцов.