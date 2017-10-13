Пристрасті за Вайнштейном: контракт голлівудського продюсера включав "прайс-лист" на сексуальні домагання

У США продовжує розпалюватися скандал навколо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, який був звинувачений у сексуальних домаганнях. Видання TMZ повідомило нові подробиці цієї резонансної історії.

Як виявилося, контракт продюсера з кінокомпанією The Weinstein Company містив положення, які регламентують дії компанії і самого Вайнштейна в тих випадках, якщо на нього подадуть до суду за сексуальні домагання. За перший такий випадок співзасновник компанії повинен буде заплатити $250 тис. штрафу, за другий випадок — $500 тис., за третій — $750 тис., і по мільйону доларів за кожен наступний випливає з документа, з яким ознайомилося ЗМІ.

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В контракті також зазначено, що до поки Вайнштейн проводить регулярні виплати, компанія зобов'язується не звільняти з посади продюсера.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актриса Ешлі Джадд звинуватила Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Пізніше про аналогічні випадки заявили ще дев'ять жінок. Анджеліна Джолі, Емма Уотсон, Колін Ферт, Леа Сейду і інші також висловилися про скандал.Сам Вайнштейн не став виступати із спростуванням і заявив, що шкодує про те, як «вів себе з колегами в минулому».