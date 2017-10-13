Порошенко: статус учасника бойових дій отримали понад 300 тисяч українських воїнів

Президент Петро Порошенко заявляє, що статус учасника бойових дій отримали понад 300 тис. українських воїнів.

Читайте такожПорошенко затвердив новий військовий квитокЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час вручення державних нагород України військовослужбовцям Збройних Сил України та інших військових формувань з нагоди Дня захисника України сьогодні в Києві.

«Понад 300 000 українських воїнів пройшли горнило війни та заслужено, як безпосередньо учасники бойових дій, оборони України від агресорки Росії, отримали статус учасника бойових дій», - заявив він.

Також за його словами понад 16,7 тис. військових удостоєні державних нагород, з них – 2,7 тис. посмертно.

«Звання Героя України присвоєно 45 українським лицарям, з яких – 27 посмертно», - додав президент.