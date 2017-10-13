Турчинов похвалився технічними розробками фахівців зовнішньої розвідки: не мають аналогів у світі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що ряд технічних розробок фахівців Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) не мають аналогів у світі. Як повідомили у прес-службі РНБО України, Турчинов проінспектував об’єкти Служби зовнішньої розвідки.

«За результатами інспектування секретар РНБО наголосив на високому інтелектуальному потенціалі співробітників Служби зовнішньої розвідки України та підкреслив, що деякі технічні розробки фахівців СЗРУ не мають аналогів у світі», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїна з 2013 року вдесятеро наростила витрати на закупівлю озброєнь - Порошенко

Водночас Турчинов наголосив, що технічне забезпечення СЗРУ потребує приведення до найсучасніших стандартів спецслужб країн-членів НАТО.

Зазначається, що вже найближчим часом РНБО розгляне проблемні питання діяльності СЗРУ і направить пропозиції на розгляд президенту України та Верховній Раді України.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони хоче до кінця року впровадити 41 стандарт НАТО.