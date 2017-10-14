ДПСУ працює над поверненням у держвласність земельних ділянок на кордоні з Угорщиною

Прикордонники у повному обсязі здійснюють охорону кордону на Закарпатті, що проходить поблизу приватних земельних ділянок.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Також наголошується, що Держприкордонслужба вживає всіх дієвих заходів, щоб повернути у державну власність земельні ділянки, розташовані вздовж лінії державного кордону.

На сьогодні співробітники відомства у взаємодії з прокуратурою Закарпатської області вже повернули у державну власність 34 земельних ділянки загальною площею понад 132 гектари.

«Щоб надати беззаперечні докази, правоохоронці провели кропітку роботу, активно працювали в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, галузевому державному архіві Держприкордонслужби та інших архівних установах держави», - сказано у повідомленні.

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Після цього було подано відповідні позови до Берегівського районного суду Закарпатської області до фізичних осіб, а також Головного управління Держземагентства в Закарпатській області, Берегівського райуправління юстиції про скасування низки наказів Головного управління Держземагентства в Закарпатській області і повернення у державну власність земельних ділянок з незаконного володіння.

Крім того, Мукачівським прикордонним загоном Держприкордонслужби спільно з військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону подано позов до суду щодо оскарження незаконних рішень про передачу у довгострокову оренду майже 90 гектарів земель, розташованих у безпосередній близькості до кордону. Справи призначені до судового розгляду.

Держприкордонслужба разом з правоохоронними органами й надалі проводитиме відповідну роботу, направлену на захист законних інтересів держави як на західній, так і на інших ділянках державного кордону України, наголосили у відомстві.

«Незважаючи на те, що земельні ділянки, які розташовані у безпосередній близькості до державного кордону України, знаходяться у приватній власності, Державна прикордонна служба України в повному обсязі здійснює охорону державного кордону, його патрулювання та виконання інших завдань», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що 150-кілометрова ділянка землі на кордоні з Угорщиною перебуває у приватній власності.

За словами прокурора, прикордонники не мають повноцінного доступу до неї.