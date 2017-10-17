Львів долучився до всеукраїнської акції на підтримку політреформи (фоторепортаж)

У Львові під стінами обласної держадміністрації відбувся флешмоб у рамках всеукраїнської акції на підтримку великої політичної реформи, передає ZIK. У Львові влаштували флешмоб із парасольками, щоб «захиститись від корупційної негоди». Мета акції – тиск на Верховну Раду з вимогою ухвалити необхідні законопроекти. Зокрема, були озвучені три основні вимоги: створення антикорупційних судів; обмеження депутатської недоторканності; ухвалення нового виборчого закону.

Читайте такожБезпрецедентні заходи безпеки: Раду, АП і Кабмін оточили наряди поліції і Нацгвардії, центр Києва стоїть в заторахІніціювали цей захід громадські організації. Водночас вони запрошували долучитися всі політичні сили, які мають політичну волю підтримати ці зміни у парламенті. За словами організаторів, до львівської акції долучилися кілька місцевих осередків партій, більшу ж увагу політичні сили приділяють мітингу в Києві.

Під час акції у Львові крім представників політичних партій виступили також правозахисники і громадські активісти.

«Нарешті тут зібралися люди, які мають цінності. У нас є всі підстави для об’єднання і переходу від дискусії «сам дурень» до політичного діалогу про майбутнє України. Я хочу закликати до об’єднання нової політичної генерації», – заявив у своєму виступі член Комітету підприємців Львівщини Ярослав Рущишин.

«Мусимо усвідомлювати, що ми й далі живемо у старій радянській системі. 25 років ми бачимо ті самі обличчя. Новий виборчий закон необхідний для зміни політичних еліт», – зазначив своєю чергою голова політради Української галицької партії Богдан Панкевич.