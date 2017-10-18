Призовників з окупованого Криму разом з чеченцями відправляють служити в Сибір

Російська влада відправляє у Сибір новобранців з окупованого Криму. Про це повідомили в міністерстві оборони Росії, передає ТСН Ранок.

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Всього ж до грудня окупанти планують призвати 22 тис. жителів анексованого півострова. Зараз через кримські військкомати призвали вже 1700 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з приводу проведення призову на військову службу в окупованому Криму.