Військкомати анексованого Криму призвали понад 1,7 тисяч осіб

Станом на 23 червня понад 1,7 тисяч мешканців Криму прибули у частини Збройних Сил РФ для проходження військової служби.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на дані Південного військового округу Міноборони РФ.

"Військкомати анексованого Криму на понад 80% виконали план весняного призову до армії РФ. У Міноборони РФ повідомили, що для проходження служби на Чорноморському флоті прибули понад 1,7 тис. новобранців, або приблизно 65% від загального числа призовників", - зазначено у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що під час весняної призовної кампанії 2017 року в анексованому Криму на військову службу в Росію планують направити близько двох десятків мешканців півострова.

Як раніше зазначалося у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Кремль порушує міжнародні норми, призиваючи мешканців анексованого Криму на військову службу до Збройних сил РФ.