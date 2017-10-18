Пісні під баян та польова кухня: як минула ніч у наметовому містечку під Радою (фоторепортаж, відео)
11:15, 18 жовтня 2017Суспільство
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Протягом ночі активісти готувались до силового розгону, адже розходитись поки не збираються.
Ніч у наметовому містечку біля Верховної Ради минула тихо і спокійно. Лише опівночі відбулась штовханина між протестувальниками та правоохоронцями через паркан, який встановили біля наметового містечка, йдеться в сюжеті ТСН.
Протягом ночі активісти співали пісень під баян та готувались до силового розгону, адже розходитись поки не збираються.
Також у наметовому містечку працює польова кухня.
У свою чергу опівночі керівник Нацполіції Сергій Князєв заявив журналістам, що розганяти протест не збираються, а хочуть забезпечити безпечне волевиявлення.
Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 18 жовтня 2017 року під будівлею парламенту залишаються близько 50 наметів та 200 активістів.
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