Пісні під баян та польова кухня: як минула ніч у наметовому містечку під Радою (фоторепортаж, відео)

Ніч у наметовому містечку біля Верховної Ради минула тихо і спокійно. Лише опівночі відбулась штовханина між протестувальниками та правоохоронцями через паркан, який встановили біля наметового містечка, йдеться в сюжеті ТСН.

Протягом ночі активісти співали пісень під баян та готувались до силового розгону, адже розходитись поки не збираються.

Також у наметовому містечку працює польова кухня.

У свою чергу опівночі керівник Нацполіції Сергій Князєв заявив журналістам, що розганяти протест не збираються, а хочуть забезпечити безпечне волевиявлення.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 18 жовтня 2017 року під будівлею парламенту залишаються близько 50 наметів та 200 активістів.