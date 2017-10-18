Під стінами Верховної Ради залишаються близько 200 мітингувальників

Станом на 9: 30 ранку під стінами Верховної Ради перебувають близько 200 осіб. Про це повідомляє МВС в Facebook.

З них представники «Руху Нових Сил» - до 50 чоловік, батальйон «Донбас» - до 100 осіб та «Справедливість» - до 50 людей.

"Загалом, ситуація в місці проведення масових заходів контрольована. Там перебуває достатня кількість поліції і військовослужбовців Нацгвардії, аби забезпечити безпеку громадян і безперешкодне функціонування державних установ", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що під Радою залишається близько 50 наметів.

Вчора під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше під Радою відбулися зіткнення поліції і мітингувальників. Учасники заявили, що будуть залишатися в Маріїнському парку до виконання їхніх вимог.