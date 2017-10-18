На в'їздах до Києва поліція перевіряє транспорт

На в'їздах до Києва поліція здійснює вибіркову перевірку транспортних засобів. Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, з боку Вишгорода поблизу Оболонського контрольно-пропускного пункту чергує декілька екіпажів патрульної поліції, а також стоять авто військової інспекції.

Поліцейські вибірково перевіряють транспортні засоби, в основному – вантажні авто.

Рух на вул. Набережно-Хрещатицька в районі Поштової площі суттєво ускладнений. Також перекрито рух з Європейської площі на вул. Грушевського. Всі автомобілі поліція спрямовує на Петровську алею в об’їзд урядового кварталу.

Як повідомляв УНІАН, в Києві рух на вулиці Грушевського заблоковано наметами протестувальників.

Вчора під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше під Радою відбулися зіткнення поліції і мітингувальників. Учасники заявили, що будуть залишатися в Маріїнському парку до виконання їхніх вимог.