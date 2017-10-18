Голова Житомирської ОДА Гундич сьогодні перебуває із робочою поїздкою у Ружинському районі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич у середу, 18 жовтня, із робочою поїздкою перебуває у Ружинському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки керівник області ознайомиться з тим, як впроваджується у районі програма «Власний дім».

Так, Гундич вже відвідав родину Тищуків, яка придбала будинок за програмою індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім».

Спілкуючись з журналістами, голова облдержадміністрації підкреслив, що ця програма ефективно діє на Житомирщині.

«Ви бачите, що цей будинок і молода родина, яка тут проживає - приклад ефективності дії програми «Власний дім». Адже сьогодні не кожен зможе знайти кількасот тисяч гривень, аби придбати житло, навіть у селі. У першу чергу це стосується молодих сімей, які тільки «стають на ноги» та будують кар'єру. Цьогоріч 16 родин з Житомирщини вже скористалися цією програмою, а ще 4 родини вже подали заявки на одержання кредиту», - зазначив Гундич.

Він також розповів, що на наступній сесії Житомирської обласної ради планується додатково спрямувати 500 тис. грн на цю програму та збільшити граничні суми кредитування до 300 тис. грн - для будівництва житла, до 200 тис. грн - для його придбання та до 150 тис. грн - на ремонт чи реконструкцію житла.

Загалом же, за даними прес-служби Житомирської ОДА, загальна сума кредитування цієї програми у Житомирській області цьогоріч склала 2,3 млн грн.

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Нагадаємо, програма «Власний дім» дає можливість тим, хто проживає у селі, придбати у кредит під вигідний відсоток (3% річних), побудувати або ж відремонтувати житло. Кредит для індивідуального будівництва житла на селі надається терміном від 20 до 30 років під 3% річних. На підведення мереж до будинку кредит надається терміном до 2-х років.