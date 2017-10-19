В Одесі суд залишив під вартою фігуранта "справи 2 травня"

Апеляційний суд Одеської області сьогодні відмовився змінити запобіжний захід фігуранту справи про масові заворушення 2 травня 2014 року Сергію Долженкову, а також визнав незаконним арешт 19 вересня ще одного фігуранта справи - Сергія Мефьодова.

Як передає кореспондент УНІАН, апеляційна інстанція сьогодні розглянула клопотання захисту Долженкова і росіянина Мефьодова, які 18 вересня відразу після виправдувального вироку Іллічівського міського суду були затримані за підозрою в сепаратизмі.

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Пізніше обом фігурантам було оголошено підозру за низкою інших статей.

Заслухавши в середу представників звинувачення та захисту, суд відмовився змінити Долженкову запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО, ухвалений Київським районним судом Одеси.

Стосовно Мефьодова суд визнав, що Київський районний суд Одеси не мав арештовувати росіянина за підозрою в сепаратизмі, оскільки в момент затримання була відсутня відповідна постанова слідчого судді.

Крім того, апеляційний суд зобов'язав Київський райсуд повторно розглянути запобіжний захід Мефьодову в рамках провадження за ст. 110 КК України (сепаратизм). Водночас, Мефьодов залишається під вартою, оскільки 13 жовтня Київський районний суд, задовольнивши клопотання прокуратури, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за іншою підозрою - за ст. 109 КК (дії, спрямовані на повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня в місті Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області двом виправданим судом фігурантам справи 2 травня 2014 року - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефьодову -повідомили про підозру у сепаратизмі. Київським районним судом Одеси 19 вересня їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Раніше того ж дня, 18 вересня, Іллічівський міський суд визнав невинуватими всіх підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року.

11 жовтня Долженкову і Мефьодову було оголошено підозру в підготовці до організації масових заворушень, приготування до яких мало місце також на території меморіального комплексу «411 батарея». Крім того, в ході розслідування кримінальної провадження у ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ отримано відповідь лінгвістичної експертизи. Остання підтвердила, що публічні заклики, вчинені фігурантами в березні 2014 року під час автопробігу по Миколаївській та Одеській областях, є умисними діями, якими зловмисники прагнули вплинути на громадську думку людей для подальшого створення на зазначених територіях незаконних утворень і порушити порядок, встановлений Конституцією України.

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За результатами експертиз чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 109 КК України).

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

На лаві підсудних перебували 19 фігурантів, 5 з яких тримали в СІЗО. Ще один фігурант - Владислав Ільницький - у серпні втік до Росії.